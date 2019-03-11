Вторая жертва урагана: дерево убило молодую женщину

3949 просмотров
Понедельник, 11 марта 2019, 13:13

Утром 11 марта в г. Хмельник дерево упало на 29-летнюю местную жительницу, женщина погибла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Трагическое событие произошло около 10 утра на улице Северной.

"На 29-летнюю местную жительницу упало дерево. Женщина погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

По данным издания Хмельник-инфо, в результате падения дерева в Хмельнике погибла 28-летняя жительница с. Дибривка. 

 
Фото хмельник-инфо с места события 

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает жителей во время сильных порывов ветра не ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, потому что порывы ветра могут вызвать их повреждение. 

Напомним: 

  • 10 марта в Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
  • Ветер наделал беды и в других регионах – разрушил здания, травмировал человека.
  • Спасатели из-за сильного ветра объявили ІІ уровень опасности – оранжевый и рекомендуют быть как можно осторожнее на улице.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Винницкая область жертвы


powered by lun.ua
По теме
Доверчивая винничанка отдала 5 миллионов за "снятие порчи" 4 марта 2019, 14:16
В Виннице разбили окна офиса БПП 22 февраля 2019, 11:32
Мэра Могилев-Подольского отправили под ночной домашний арест 15 февраля 2019, 11:44
Все новости
Главные новости
В СНБО Гладковський отвечал за сотрудничество с НАТО и координацию ОПК
Тимошенко требует, чтобы Порошенко снялся с выборов, и грозит наказанием
САП объявила Труханову подозрение
Гриценко и Тимошенко укрепили позиции в избирательном рейтинге
Все новости
социум

Три истории о том, как это - работать с любимцем

Культура

Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина

мандри

7 причин, почему стоит гулять в лесу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів