Американцы снимут фильм о "железной леди" Тимошенко

Американский режиссер Мэри Ламберт объявила о начале съемок документального фильма "Believe" о кандидате в президенты Украины Юлии Тимошенко.

Об этом заявила Ламберт на презентации в понедельник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Большая часть моей работы связана с тем, чтобы показывать женщин, которые имеют влияние на свою жизнь, и жизнь других, которые не боятся власти. Когда я вижу сильную героиню, такую как Юлия, то она меня привлекает. К тому же она имеет харизму... Я видела такую харизму у Мадонны, Анджелины Джоли, Александры Оказио-Кортез", - сказала режиссерка.

По ее словам, основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Тимошенко и люди, которые ее поддерживают.

"Как любой режиссёр, который делает документальное кино, я хочу быть в этот момент тут. Это очень интересный поворотный момент", - пояснила она.

Говоря о финансировании и графике съёмок, Ламберт отметила: "Мы сейчас работаем над коротким фильмом, который поможет нам собрать на более длинный документальный".

"Нам нужно сделать презентацию, чтобы финализировать финансирование для большего фильма. Сейчас есть большая заинтересованность от дистрибьюторов в США. Пока наша цель – фильм на 15 минут", - добавила она.

Сообщается, что сейчас съемками в Украине занимается режиссер Шон Томпсон.

"Я очень много интересного увидел в Украине за последние две недели... мы снимали не каждое событие, где она была. Она – "железная леди" с бесконечной энергией", - рассказал Томпсон.

По его словам, результат выборов не повлияет на фильм.

О желании "снимать Юлию" Ламберт заявила еще в конце февраля. По ее словам, это "личная мечта уже более 10 лет".

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