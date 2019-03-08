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ЦИК утвердила размер бюллетеня для голосования на выборах президента

Пятница, 8 марта 2019, 06:31

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года и форму бюллетеня для повторного голосования, которое будет проведено 21 апреля в случае необходимости.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 8 марта, которое состоялось после полуночи, пишет Интерфакс-Украина.

Бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов на пост президента Украины и сведения о них.

Текст бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х800 мм песочного цвета.

На нем содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных флуоресцентных красок и элемента, который теряет окраску в результате термического влияния.

На бюллетене будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и заграничного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 7 марта 2019 года.

Возможно отклонение указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Для спецучастков бюллетени будут изготавливаться в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список на участке, определенном с учетом количества койко-мест, спальных мест, численности личного состава соответствующих воинских частей.

Также учитывается максимально возможное количество членов комиссий спецучастков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках (кроме количества членов комиссий избирательных участков, образованных в воинских частях).

Кроме того, ЦИК создала комиссию из представителей кандидатов в президенты Украины для осуществления контроля над изготовлением бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат" Украина", соблюдением требований по уничтожению печатных форм, технических отходов, полиграфического брака, погашению неиспользованных бюллетеней.

В ее состав вошли представители от 14 кандидатов: Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, Александра Вилкула, Сергея Таруты, Александра Шевченко, Руслана Кошулинского, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Романа Бессмертного, Юрия Деревянко, Сергея Носенко.

Напомним:

  • На заседании 8 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами на пост президента Украины.
  • 7 марта с заявлениями о снятии с выборов в ЦИК обратились Евгений Мураев (в пользу кандидата от "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александра Вилкула) и внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов (в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко).
  • Ранее ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу Гриценко.
  • ЦИК также отменил регистрацию заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ЦИК
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