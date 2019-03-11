Синоптики обещают возвращение снега

Во вторник 12 марта прохладный воздух с северо-запада Европы охватит почти всю территорию Украины, поэтому температура снизится.

Об этом в свидетельствует информация Гидрометцентра, передает "Интерфакс-Украина".

Ожидается также значительный рост атмосферного давления и постепенное ослабление ветра.

В западных областях страны ночью и на северо-востоке – днем и в северных областях прогнозируется небольшой снег, местами с дождем.

В южной части страны, а также в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь, днем в Приазовье значительные осадки; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный (днем в южной и восточной частях – северо-восточный), 5-12 м/с, ночью на севере Левобережья порывы 15-20 м/с.

скриншот

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза до, на побережье морей и в Крыму 2-4° тепла; днем в стране 2-7° тепла, на Закарпатье до 10°.

В Киеве 12 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 марта самая высокая температура днем была 15,8° в 2001 году, самая низкая ночью -21,6° в 1928 году.