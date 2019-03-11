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Журналисты расписали, кому продает оружие Украина

Понедельник, 11 марта 2019, 14:17
Журналисты расписали, кому продает оружие Украина
radiosvoboda.org

Структура экспорта украинской военной техники в последние годы изменилась – акцент смещается на услуги по модернизации советского вооружения.

Это следует из сюжета "Донбас.Реалии" (спецпроекта "Радио Свобода").

По данным Госслужбы экспортного контроля о передаче готовой техники, в 2014-м и 2015 годах Нигерия купила у Украины 23 танка Т-72 и 12 гаубиц Д-30.

В 2016 году в Конго отправили 25 танков Т64БВ-1, в Объединенные Арабские Эмираты – 108 бронированных машин БРДМ-2, в Индонезию – 5 БТР-4, еще 34 бронетранспортера БТР-3 – в Таиланд.

Уже в официальных данных 2017 года количество проданной бронетехники уменьшилось – только 16 танков "Оплот" для Таиланда.

Статистики за 2018 год пока нет.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Expess Сергей Згурец отмечает, что экспортировать завершенные образцы военной техники можно только после того, как потребности Вооруженных сил Украины удовлетворены.

"Только избыточные образцы могут экспортироваться. Именно поэтому у нас на сегодня структура экспорта изменилась", – объясняет он.

В начале войны Украина продавала даже авиацию. Например, в 2014-м Хорватии отправили 5 самолетов МиГ-21, один МиГ-29 – в Чад, шесть Ми-8 получила Беларусь, а в 2015-м еще 5 вертолетов Ми-24 отправили в Южный Судан.

С тех пор авиацию не продавали, если верить официальным данным.

По словам Згурца, украинский экспорт имеет три составляющих: поставка новой или старой техники, совместные разработки на заказ, обслуживание экс-советской техники.

Сейчас за рубежом есть спрос на украинские противотанковые ракетные комплексы - "Стугна" и "Корсар". Их покупают Иордания, Египет и Саудовская Аравия. Перспективными для Украины также называют Индию и другие страны Азии.

Согласно данным вооруженного проекта Defence.blog, 2020 году в Мьянме Украина достроит завод для производства БТР-4 и самоходных артилерийних установок.

На этой неделе государственная компания "Спецтехноэкспорт" заявила о подписании в прошлом году контрактов с 30-ю странами – главными экспортными партнерами, как Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея. Основные работы – модернизация советской авиации, бронетехники, систем противовоздушной обороны.

 
Укроборонпром

"При этом, в структуре экспорта позитивная динамика роста доли новых продуктов украинских предприятий, в частности, по направлениям ракетных систем, бронетехники, БПЛА, космических технологий", – отмечает компания.

 
Укроборонпром

Европейский рынок в структуре экспорта нашего оружия – лишь несколько процентов. Хотя Польше в 2016 году продали 40 управляемых авиационных ракет Р-27.

Бывший заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Денис Гурак (работал в 2014-2018 годах) оценивает украинский экспорт оружия в 1-2 млрд долларов в год. Около половины – доля частных компаний, которых пугает коррупция.

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Напомним:

  • Руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали за растрату 55 млн гривен.
  • Причастным к схемам в "Укроборонпроме" считают людей из окружения президента Петра Порошенко – Олега и Игоря Гладковских.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеУкроборонпром
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