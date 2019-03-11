Полиция поймала экс-военного Крыма, которые присягнул России
Полиция сообщила о подозрении в дезертирстве бывшему крымском военнослужащему, который после аннексии пошел в армию России.
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, в понедельник правоохранители установили его местонахождение.
Отмечается, что мужчина 1985 г.р. проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины с 2011 года.
После аннексии Крыма он перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по контракту.
Экс-военного передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона.
Ему сообщили о подозрении в дезертирстве.
Наказание по этой статье достигает 5 лет лишения свободы.
Полиция также обнародовала фото российского военного билета, вероятного, выданного 18 августа 2014 года в Севастополе.
Фамилия и имя мужчины и его лицо правоохранители скрыли.
Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачова, подозреваемый на данный момент задержан, 12 марта ему должны избрать меру пресечения.
Напомним:
- Год назад правоохранители сообщали, что разыскивают более 4 тысяч военных Крыму из-за дезертирства.
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