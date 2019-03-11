Полиция поймала экс-военного Крыма, которые присягнул России

2045 просмотров
Понедельник, 11 марта 2019, 17:07

Полиция сообщила о подозрении в дезертирстве бывшему крымском военнослужащему, который после аннексии пошел в армию России.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, в понедельник правоохранители установили его местонахождение.

Отмечается, что мужчина 1985 г.р. проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины с 2011 года.

 

После аннексии Крыма он перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по контракту.

Экс-военного передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона.

Ему сообщили о подозрении в дезертирстве.

Наказание по этой статье достигает 5 лет лишения свободы.

Полиция также обнародовала фото российского военного билета, вероятного, выданного 18 августа 2014 года в Севастополе.

 
 

Фамилия и имя мужчины и его лицо правоохранители скрыли.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачова, подозреваемый на данный момент задержан, 12 марта ему должны избрать меру пресечения.

 

Напомним:

  • Год назад правоохранители сообщали, что разыскивают более 4 тысяч военных Крыму из-за дезертирства.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым оккупация армия


powered by lun.ua
По теме
Осужденный по делу "украинских диверсантов" Захтей теряет зрение 11 марта 2019, 16:56
Решение о "скифском золоте" суд Амстердама может принимать до полугода 11 марта 2019, 15:28
Россия усилила "зеленых человечков" в аннексированном Крыму 11 марта 2019, 14:17
Все новости
Главные новости
СМИ назвали фамилии 8 россиян, которых ЕС накажет за керченскую агрессию
Московский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке
В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия
Нацкорпус: По приказу Порошенко Кононенко собирается устранять националистов
Все новости
здоровье

15 упражнений, которые помогут оставаться здоровым в любом возрасте

исследование

Когда мужчины самые одинокие

интервью

Как это – руководить спутниками?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів