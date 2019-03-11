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Полиция поймала экс-военного Крыма, которые присягнул России

Понедельник, 11 марта 2019, 16:07

Полиция сообщила о подозрении в дезертирстве бывшему крымском военнослужащему, который после аннексии пошел в армию России.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, в понедельник правоохранители установили его местонахождение.

Отмечается, что мужчина 1985 г.р. проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины с 2011 года.

 

После аннексии Крыма он перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по контракту.

Экс-военного передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона.

Ему сообщили о подозрении в дезертирстве.

Наказание по этой статье достигает 5 лет лишения свободы.

Полиция также обнародовала фото российского военного билета, вероятного, выданного 18 августа 2014 года в Севастополе.

 
 

Фамилия и имя мужчины и его лицо правоохранители скрыли.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачова, подозреваемый на данный момент задержан, 12 марта ему должны избрать меру пресечения.

 

Напомним:

  • Год назад правоохранители сообщали, что разыскивают более 4 тысяч военных Крыму из-за дезертирства.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияармия
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