Кабмин вводит санкции против иностранцев, которые были "наблюдателями" в Крыму
Понедельник, 11 марта 2019, 16:11
Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к лицам, которые приняли участие как "международные наблюдатели" в "выборах президента России" в оккупированном Крыму 18 марта 2018.
Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.
"Предложено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Санкции накладываются на 3 года.
Напомним:
- 18 марта 2018 года Россия привела выборы президента, в том числе на территории аннексированного ней Крыму.
- А 18-19 апреля парламентский комитет ассоциации Украина - ЕС в своем заявлении поддержал введение дополнительных санкций в отношении РФ.
- Евросоюз, как и Украина, не признал проведения голосования при президенте РФ на территории аннексированного Крыму.
- 14 мая Совет ЕС внес в санкционного списка заступнице председателя избирательной комиссии Крыма Инну Гузееву, секретаршу этой комиссии Наталью Безрученко, председателя избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, его заместителя Мирослава Погорелова и секретаршу комиссии Анастасию Капранову.