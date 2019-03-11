Кабмин вводит санкции против иностранцев, которые были "наблюдателями" в Крыму

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Понедельник, 11 марта 2019, 17:11

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к лицам, которые приняли участие как "международные наблюдатели" в "выборах президента России" в оккупированном Крыму 18 марта 2018.

Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.

"Предложено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Санкции накладываются на 3 года.

Напомним:

  • 18 марта 2018 года Россия привела выборы президента, в том числе на территории аннексированного ней Крыму.
  • А 18-19 апреля парламентский комитет ассоциации Украина - ЕС в своем заявлении поддержал введение дополнительных санкций в отношении РФ.
  • Евросоюз, как и Украина, не признал проведения голосования при президенте РФ на территории аннексированного Крыму.
  • 14 мая Совет ЕС внес в санкционного списка заступнице председателя избирательной комиссии Крыма Инну Гузееву, секретаршу этой комиссии Наталью Безрученко, председателя избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, его заместителя Мирослава Погорелова и секретаршу комиссии Анастасию Капранову.

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Темы: Крым аннексия


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