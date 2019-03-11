Кабмин вводит санкции против иностранцев, которые были "наблюдателями" в Крыму

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к лицам, которые приняли участие как "международные наблюдатели" в "выборах президента России" в оккупированном Крыму 18 марта 2018.

Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.

"Предложено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Санкции накладываются на 3 года.

Напомним: