Австрия обвинила Украину в нарушении Соглашения об ассоциации

МИД Австрии в понедельник вызвал на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу из-за запрета на въезд в Украину руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершютцу, и заявил, что этот шаг противоречит ценностям Соглашения об асоцаации с ЕС.

Об этом сообщили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

Сообщается, что с украинским послом пообщался генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.

"Йоханнес Петерлик призвал отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, а также предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения для корреспондента ORF Кристиана Вершютца", - говорится в сообщении.

Австрийский дипломат призвал украинского посла предоставить доказательства обвинений Украины против корреспондента ORF.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал генеральний секретарь.

Петерлик отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал к снятию запрета на въезд Вершютцу.

"Нашей целью должно стать то, чтобы корреспондент ORF Кристиан Вершютц мог продолжать готовить репортажи без неприемлемых ограничений со стороны Украины", - сказал Петерлик.

Напомним, глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда журналисту на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Ранее она осудила запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

Кристиан Вершютц - шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности.

По ее словам, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", дискредитируя деятельность Вооруженных сил Украины, отрицая агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ называя "ополченцами".

В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Европейская правда