Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей

4975 просмотров 4975 просмотров
Вторник, 12 марта 2019, 00:28

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что  штаб провластного кандидата с помощью админресурса и за средства бюджетной программы якобы пытается купить голоса пенсионеров Киева, Киевской области и ещё одного региона.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Интерфакс-Украина.

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Василькове Киевской области. Речь идёт о подкупе голосов... Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя  средства программы "Турбота", заложенной в бюджете", - заявил министр.

По словам Авакова, после того, как админресурс был задействован и деньги пенсионеру были выплачены, поступает звонок из штаба, звонящий интересуется, получил ли деньги человек. Как заявляет Аваков, на утвердительный ответ звонящий просит сдержать слово и при поддержке кандидата.

Глава МВД утверждает, что такие случаи имели место в Киевской области, Киеве, Одессе и области и в Харьковской области.

Говоря о конкретном уголовном производстве по ситуации в Василькове, министр уточнил, что следственное управление нацполиции направляет повестки 2 тысячам человек, которые оказались внутри данной схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

Отвечая на вопрос о том, какое количество кандидатов в президенты занимается подобного рода избирательными сетками, министр сказал: "У нас всего есть обращения по четырем кандидатам. ГБР ведёт проверку по Тимошенко, я в данном случае сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко, у нас есть обращения по Таруте и Гриценко - по одному".

При этом Аваков обратил внимание на то, что наличие обращения ещё не означает, что действительно имеет место преступление

Глава МВД вновь напомнил о незаконности оплаты работы агитаторов в целом.

Читайте также: Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

Напомним:

  • Избирательные штабы действующего президента Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей и нечестной кампании.
  • 31 марта состоится первый тур выборов президента.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 Аваков Порошенко подкуп


powered by lun.ua
По теме
Новости дня: Все органы закрывают дела за взятки, Белецкий против СБУ, новые президентские рейтинги 11 марта 2019, 21:28
На 8 марта агитаторы Порошенко раздавали "любовный календарь" 11 марта 2019, 17:30
Американцы снимут фильм о "железной леди" Тимошенко 11 марта 2019, 14:16
Все новости
Главные новости
Новости дня: Все органы закрывают дела за взятки, Белецкий против СБУ, новые президентские рейтинги
Все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки – СМИ
СБУ ждет, что Белецкий ответит за свои слова
СМИ назвали фамилии 8 россиян, которых ЕС накажет за керченскую агрессию
Все новости
здоровье

Почему урчит живот, как пищеварение связано с мозгом и при чем здесь стресс?

здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

психология

6 худших советов, которые родители могут давать своим детям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів