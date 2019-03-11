Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что штаб провластного кандидата с помощью админресурса и за средства бюджетной программы якобы пытается купить голоса пенсионеров Киева, Киевской области и ещё одного региона.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Интерфакс-Украина.

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Василькове Киевской области. Речь идёт о подкупе голосов... Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программы "Турбота", заложенной в бюджете", - заявил министр.

По словам Авакова, после того, как админресурс был задействован и деньги пенсионеру были выплачены, поступает звонок из штаба, звонящий интересуется, получил ли деньги человек. Как заявляет Аваков, на утвердительный ответ звонящий просит сдержать слово и при поддержке кандидата.

Глава МВД утверждает, что такие случаи имели место в Киевской области, Киеве, Одессе и области и в Харьковской области.

Говоря о конкретном уголовном производстве по ситуации в Василькове, министр уточнил, что следственное управление нацполиции направляет повестки 2 тысячам человек, которые оказались внутри данной схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

Отвечая на вопрос о том, какое количество кандидатов в президенты занимается подобного рода избирательными сетками, министр сказал: "У нас всего есть обращения по четырем кандидатам. ГБР ведёт проверку по Тимошенко, я в данном случае сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко, у нас есть обращения по Таруте и Гриценко - по одному".

При этом Аваков обратил внимание на то, что наличие обращения ещё не означает, что действительно имеет место преступление

Глава МВД вновь напомнил о незаконности оплаты работы агитаторов в целом.

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Напомним: