ЕС и Мэй согласовали дополнительные условия договора по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился на обновленную сделку по Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы сделать соглашение более приемлемым для британских депутатов, но предупредил, что у них не будет третьего шанса одобрить его.

Об этом пишет Reuters.

На совместной пресс-конференции с Мэй Юнкер заявил, что обновленная сделка включает "значимые разъяснения и правовые гарантии".

"Третьего шанса не будет. Не будет дальнейших интерпритаций толкований, никаких дальнейших заверений в повторных заверениях - если не удастся провести полноценное голосование завтра", - сказал Юнкер.

По его словам, выбор у британского парламента, который уже отклонил сделку в январе, заключается в том, чтобы либо принять новое соглашение, либо рискнуть, что Brexit может вообще никогда не произойти.

"Наше соглашение включает содержательные разъяснения и юридические гарантии к Соглашению о выходе и поддержке", - заявил Юнкер.

"Выбор очевиден: это именно та сделка, или Brexit может не произойти вообще. Давайте доведем выход Великобритании до упорядоченного конца. К этому нас побуждает история".

Британский парламент хотел получить заверения в том, что страна не будет навсегда обязана избегать обстоятельных проверок на ирландской границе.

Напомним: