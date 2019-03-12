ЕС и Мэй согласовали дополнительные условия договора по Brexit

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Вторник, 12 марта 2019, 02:29

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился на обновленную сделку по Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы сделать соглашение более приемлемым для британских депутатов, но предупредил, что у них не будет третьего шанса одобрить его.

Об этом пишет Reuters.

На совместной пресс-конференции с Мэй Юнкер заявил, что обновленная сделка включает "значимые разъяснения и правовые гарантии".

"Третьего шанса не будет. Не будет дальнейших интерпритаций толкований, никаких дальнейших заверений в повторных заверениях - если не удастся провести полноценное голосование завтра", - сказал Юнкер.

По его словам, выбор у британского парламента, который уже отклонил сделку в январе, заключается в том, чтобы либо принять новое соглашение, либо рискнуть, что Brexit может вообще никогда не произойти.

"Наше соглашение включает содержательные разъяснения и юридические гарантии к Соглашению о выходе и поддержке", - заявил Юнкер.

"Выбор очевиден: это именно та сделка, или Brexit может не произойти вообще. Давайте доведем выход Великобритании до упорядоченного конца. К этому нас побуждает история".

Британский парламент хотел получить заверения в том, что страна не будет навсегда обязана избегать обстоятельных проверок на ирландской границе.

Напомним:

  • Евросоюз и Великобритания 9 марта были близки к закрытию соглашения о Brexit, но Лондон в результате отклонил предложение Еврокомиссии по ирландской границе.
  • Британские депутаты должны во второй раз проголосовать за соглашение о Brexit 12 марта. Если они снова отклонят соглашение, то у Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта.

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Темы: Великобритания ЕС Brexit


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