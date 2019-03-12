Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США планируют высадку на луну в ближайшие 10 лет

Вторник, 12 марта 2019, 03:14

CША планируют коммерческие запуски на Луну уже в этом году, а  новую высадку людей в 2028 году.

Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн, говоря о бюджете агентства на 2020 год.

"Бюджет NASA при президенте Трампе на 2020 финансовый год - один из самых сильных за всю историю нашего агентства. Этот бюджет, составляющий 21 млрд. долл., демонстрирует почти 6-процентное увеличение по сравнению с прошлогодним запросом и поступает во время ограничения ресурсов во всех органах федерального правительства", - сообщил Брайденстайн.

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде, - заявил глава NASA.

"На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего гигантского прыжка - отправки астронавтов на Марс", - добавил Брайденстайн.

"При таком бюджете важная работа NASA по изучению нашей родной планеты и Солнца, принесет пользу поколениям человечества. Мы откроем неизвестное, отправив миссии на луну Юпитера Европу и запустив космический телескоп Джеймса Уэбба. Мы продолжим планирование и разработку первого путешествия в оба конца на Красную планету с возвращением образца с Марса", - заявил глава NASA.

Первую миссию на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля на поверхность Луны 20 июля 1969 года, став первыми  людьми ступившими на поверхность другого небесного тела.

Темы: космостехнологииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
Все новости...
Реклама: