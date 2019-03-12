США планируют высадку на луну в ближайшие 10 лет

CША планируют коммерческие запуски на Луну уже в этом году, а новую высадку людей в 2028 году.

Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн, говоря о бюджете агентства на 2020 год.

"Бюджет NASA при президенте Трампе на 2020 финансовый год - один из самых сильных за всю историю нашего агентства. Этот бюджет, составляющий 21 млрд. долл., демонстрирует почти 6-процентное увеличение по сравнению с прошлогодним запросом и поступает во время ограничения ресурсов во всех органах федерального правительства", - сообщил Брайденстайн.

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде, - заявил глава NASA.

"На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего гигантского прыжка - отправки астронавтов на Марс", - добавил Брайденстайн.

"При таком бюджете важная работа NASA по изучению нашей родной планеты и Солнца, принесет пользу поколениям человечества. Мы откроем неизвестное, отправив миссии на луну Юпитера Европу и запустив космический телескоп Джеймса Уэбба. Мы продолжим планирование и разработку первого путешествия в оба конца на Красную планету с возвращением образца с Марса", - заявил глава NASA.

Первую миссию на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля на поверхность Луны 20 июля 1969 года, став первыми и до сих пор единственными людьми ступившими на поверхность другого небесного тела.