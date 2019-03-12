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Пелоси об импичменте Трампу: Он просто не стоит этого

Вторник, 12 марта 2019, 05:24

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом она заявила в интревью Washington Post.

 "Я не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что это (импичмент – ред.) делит страну. И он (Трамп – ред.) просто не стоит этого", - заявила Пелоси, отвечая на вопрос о призывах ее однопартийцев демократов объявить импичмент Трампу.

Многие демократы говорят, что они хотят дождаться результатов расследования специального прокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, прежде чем рассматривать вопрос об импичменте Трампу.

Напоминаем:

  • В Демократической партии заявляли, что Трампу могут объявить об импичменте, если будет доказано, что он нарушил правила финансирования предвыборной кампании, поручив своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях. 
  • В США около 60% опрошенных избирателей считают, что президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, он должен быть отстранен от должности либо публично осужден.

Темы: ТрампСША
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