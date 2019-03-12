Пелоси об импичменте Трампу: Он просто не стоит этого

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом она заявила в интревью Washington Post.

"Я не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что это (импичмент – ред.) делит страну. И он (Трамп – ред.) просто не стоит этого", - заявила Пелоси, отвечая на вопрос о призывах ее однопартийцев демократов объявить импичмент Трампу.

Многие демократы говорят, что они хотят дождаться результатов расследования специального прокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, прежде чем рассматривать вопрос об импичменте Трампу.

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