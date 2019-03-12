В РФ утверждают, что "боевики ИГИЛ" готовили теракт на концерте Киркорова

1538 просмотров
Вторник, 12 марта 2019, 09:33

Следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четверых местных жителей в участии в Исламском государстве и подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил адвокат одного из фигурантов Исрафил Гададов.

"На прошлой неделе фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал адвокат, защищающий обвиняемого Хидирнеби Казуева.

В обвинении утверждают, что весной 2017 года Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности "Исламского государства".

Также следствие считает, что в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года.

"Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, "и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него", - пишет российское издание.

В то же время в СМИ нет официальных комментариев от правоохранительных органов РФ, а в пресс-службе Киркорова агентству заявили, что "данная тема не комментируется артистом".

В то же время адвокат рассказал, что целью был не теракт, а убийство Киркорова.

"По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв", - сказал адвокат.

Четырех мужчин задержали еще осенью 2017 года.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия терроризм


powered by lun.ua
По теме
Госсекретарь США обвинил РФ и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле 12 марта 2019, 08:57
"ВКонтакте" удаляет фото с "могилой Путина" 11 марта 2019, 23:13
Латвия построила на границе с РФ 93-километровый забор 11 марта 2019, 22:53
Все новости
Главные новости
В Раде прокрутили запись "разговора Коломойского с Тимошенко", ее соратник выругался
"Динамо" Суркиса закупило Мерседесы по 700 тысяч долларов – СМИ
Итоги непогоды: двое погибли и четверо в больницах – спасатели
Гриценко требует отставки главы СБУ, узрев происки в Мариуполе
Все новости
Фотопроект

7 лучших фотографий с дрона

Опыт

Как это – быть молодой семьей ученых в Украине

Любовь

7 привычек счастливых пар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів