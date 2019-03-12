"Динамо" Суркиса закупило Мерседесы по 700 тысяч долларов – СМИ

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Вторник, 12 марта 2019, 10:17

Осенью в 2018 году ООО "Футбольный клуб" Динамо "Киев" Игоря Суркиса завезло в Украину три автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью 1,58 миллиона долларов.

Об этом "Нашим грошам" сообщил источник в Государственной фискальной службе Украины.

Отмечается, что кроме Мерседесов "Динамо Киев" получил от немецкой компании "R-Company GmbH" два бронированных S650 Maybach Guard, которые до растаможивания стоили 693 тысяч долларов и 680 тысяч долларов.

"С учетом полной уплаты 10% пошлины, акциза 2,2 евро за 1 куб и НДС стоимость автомобилей уже в Украине должна была составить соответственно 932 и 915 тысяч долларов", - пишут в СМИ.

Сообщается, что броневики "Динамо Киев" возглавили рейтинг самых дорогих мерседесов, ввозимых в Украину в 2018 году. 

 
ТАБЛИЦА "НАШі гроші"

По данным издания, в 2017 году в Украину таких дорогих мерседесов не ввозили.

Также в десятку самых дорогих мерседесов 2018 года вошли два бронированных Mercedes Benz S 600 Limousine lang Guard, которые в ноябре ввезла фирма "АвтоКапитал" Тариэла Васадзе.

 
ТАБЛИЦА "НАШі гроші"

Всего в 2018 году в Украину было ввезено 8,4 тысяч мерседесов, что на 2 тысячи больше 2017 года.

Отмечается, что рост достигнут за счет около 2 тысяч мерседесов, растаможенных в ноябре-декабре с таможенной ценой ниже 5 тысяч долларов в период льготного растормаживания "евроблях".

В то же время стоимость самых дорогих мерседесов, ввозимых в Украину в прошлом году, увеличилась.

 
ТАБЛИЦА "НАШі гроші"

В 2017 году стоимость полсотни самых дорогих импортных авто составила 6,91 млн долларов, то в 2018 году - уже 11,17 млн долларов.

Напомним:

  • В мае 2018 года стало известно, что официальные зарплаты игроков "Динамо" меньше 1 тысячи долларов в месяц.
  • Учредителями ООО "ФК "Динамо" Киев" является экс-президент Леонид Кравчук (0,7%), дочь тренера "Динамо" Светлана Лобановская (0,7%), президент клуба Игорь Суркис (63,7%), ОО физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины (0,7%), ООО "КУА "МтирЭссетМенеджмент" (23%) и кипрская компания "Алутсиана Коммершл Лтд" (11,2%).

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Темы: авто Суркис


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