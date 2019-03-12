Гитлерюгенд по-российски: отрядами "Юнармии" собираются заполнить всю РФ

На предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разослали предложения о создании отрядов военно-патриотического движения "Юнармия" для "развития юнармейского движения".

Об этом российскому изданию "Коммерсант" рассказали источники, причастные к реализации государственного оборонного заказа РФ.

"В середине февраля на предприятия было разослано письмо, в котором со ссылкой на указание начальника военных представительств Минобороны РФ полковника Олега Степанова поручалось "продолжить работу по развитию юнармейского движения на предприятиях ОПК", - передают в издании слова источников.

В документе, который есть в СМИ, уточнялось, что на каждом предприятии ОПК нужно создать юнармейские отряды и "организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов".

В ведомстве также просили предприятия ОПК отчитаться о проделанной работе.

В издании обратились к Минобороны РФ и "Юнармии" с просьбой прокомментировать информацию, но пока не получили ответа.

СМИ также цитируют слова ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Гребеник, которая считает, что "вмешательство военных в детские структуры вызывает опасения".

Также по данным заместителя начальника главного штаба движения Елены Слесаренко, "к 75-летию Победы в 2020 году планируется увеличить численность "Юнармии" до 1 млн человек".

Представители Минобороны РФ считают, что к 9 мая 2019 года в рядах "Юнармии" будут состоять 500 тысяч детей.

Напомним: