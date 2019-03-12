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Гитлерюгенд по-российски: отрядами "Юнармии" собираются заполнить всю РФ

Вторник, 12 марта 2019, 11:03

На предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разослали предложения о создании отрядов военно-патриотического движения "Юнармия" для "развития юнармейского движения".

Об этом российскому изданию "Коммерсант" рассказали источники, причастные к реализации государственного оборонного заказа РФ.

"В середине февраля на предприятия было разослано письмо, в котором со ссылкой на указание начальника военных представительств Минобороны РФ полковника Олега Степанова поручалось "продолжить работу по развитию юнармейского движения на предприятиях ОПК", - передают в издании слова источников.

В документе, который есть в СМИ, уточнялось, что на каждом предприятии ОПК нужно создать юнармейские отряды и "организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов".

В ведомстве также просили предприятия ОПК отчитаться о проделанной работе.

В издании обратились к Минобороны РФ и "Юнармии" с просьбой прокомментировать информацию, но пока не получили ответа.

СМИ также цитируют слова ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Гребеник, которая считает, что "вмешательство военных в детские структуры вызывает опасения".

Также по данным заместителя начальника главного штаба движения Елены Слесаренко, "к 75-летию Победы в 2020 году планируется увеличить численность "Юнармии" до 1 млн человек".

Представители Минобороны РФ считают, что к 9 мая 2019 года в рядах "Юнармии" будут состоять 500 тысяч детей.

Напомним:

  • В феврале в России обсуждалось письмо заместителя командующего войсками Восточного военного округа полковника Александра Манакова, в котором говорилось о том, что все дети офицеров от 8 до 18 лет должны состоять в "Юнармии".
  • Отказ от вступления в отряд должен был рассматривать как недопонимание военнослужащими политики в сфере патриотического воспитания.
  • Тогда Минобороны РФ объявило о служебной проверке, результаты которой официально не сообщались.
  • В аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров оккупанты создали "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием.
  • Движение "Юнармия" в РФ создали в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

Темы: Росcиядетиармия
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