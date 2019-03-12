Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного оружия несмотря на перемирие
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Вторник, 12 марта 2019, 18:38
Боевики два раза нарушили режим прекращения огня, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Боевики дважды обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", применив запрещенное Минскими договоренностями вооружения.
В частности, они накрыли огнем позиции ООС из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе Павлополя и обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
Украинская правда
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