Помпео: РФ и Куба виновны в кризисе в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что поддержка режима Николаса Мадуро со стороны РФ и Кубы является одним из основных факторов, которые удлиняют страдания венесуэльского народа.

Об этом сообщается на сайте Госдепа, передает "Голос Америки".

"Россия также создала этот кризис. Из своих собственных причин они препятствуют осуществлению законных демократических надежд и мечтаний венесуэльского народа.

Москва, как и Гавана, продолжают оказывать политическое прикрытие режима Мадуро, одновременно давят на другие страны, чтобы они отвергли демократическую легитимность временного президента Гуайдо", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь также напомнил, что РФ в феврале наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Венесуэле, которая призвала к предоставлению доступа в страну гумпмощи и восстановлению демократии и верховенства права.

Кроме этого, он упомянул о "усилиях российских органов дезинформации, поддержанных государством", Russia Today и Sputnik, которые отвлекают внимание от гуманитарной катастрофы.

"Инвестиции РФ в Венесуэлу достигают более 17 млрд долларов. До сих пор российские компании пытаются помочь режиму Мадуро обналичить золотые резервы страны, дальше разбазаривая активы венесуэльского народа", - отметил политик.

Говоря о роли Кубы, Помпео подчеркнул, что "это Гавана учила венесуэльского полицию пыткам, технике внутреннего наблюдения, механизмам репрессий, которые кубинские власти применяет против своего народа десятилетиями".

По словам госсекретаря США, кубинские военные и члены служб разведки глубоко задействованы в Венесуэле.

"Кубинские службы безопасности подвинули службы безопасности Венесуэлы, что является очевидным нарушением суверенитета Венесуэлы. Я даже слышал, что вокруг Мадуро нет венесуэльцев", - добавил он.