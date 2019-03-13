США отказались останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max

Американское правительственное агентство FAA, регулирующее движение воздушного транспорта, заявило об отсутствии оснований останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии.

Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в Twitter.

"Федеральное агентство воздушного транспорта продолжает подробно изучать все доступные данные и характеристики безопасности агрегатов, полученных от операторов и пилотов Boeing 737 Max.

На данный момент наши исследования не выявили системных проблем в работе, что не дает оснований для отстранения самолетов от полетов", - подчеркнули в FAA.

Отмечается, что другие контрольные учреждения гражданской авиации также не предоставили информацию, которая могла бы оправдать такие ограничения.

"В том случае, если наш анализ данных катастрофы авиарейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines обнаружит любые проблемы для полетной годности самолета, FAA применит немедленные ответные шаги", - говорится в заявлении.

Напомним: