ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, без потерь

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Среда, 13 марта 2019, 07:37

За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции ОС, применив при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 марта.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ОС были обстреляны два раза: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм возле населенного пункта Крымское.

По данным разведки, 12 марта двух оккупантов ликвидировано и четверо ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия Донбасс


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