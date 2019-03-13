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На Украину надвигаются циклон Franz и антициклон Gabi

Среда, 13 марта 2019, 10:43
На Украину надвигаются циклон Franz и антициклон Gabi

В четверг на территории Украины будет облачно с осадками и солнечно, это связано с влиянием северного циклона Franz на Запад страны и антициклона Gabi на центральные области и Юг, где удержится сухая погода.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"На солнышко завтра набегут облака. А точнее, не облака, а атмосферный фронт, который подсовывается из Польши. Фронт связан с северным циклоном Franz. Поэтому в западных и северных областях Украины плюс в Винницкой области снова будет облачно и с осадками", - сообщила она. 

 
FB Диденко

"До Сумской области осадки не дойдут. В южной части, в большинстве центральных областей и на Юге Украины удержится сухая погода, которую организует антициклон Gabi", - пояснила Диденко.

По словам синоптика, ветер 14 марта будет южного направления, 5-10 м/с, а на Западе возможны порывы до 15 м/с.

 
Укргидрометцентр

Также Диденко сообщает, что температура воздуха в четверг составит ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​ожидается +4+8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и Закарпатье до +9+11 градусов.

"В Киеве в четверг солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем ​​+6+8 градусов", - добавила она.

 
FB Диденко

Ранее Диденко сообщала, что 16-17 марта, и в понедельник в столице потеплеет до +12+18 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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