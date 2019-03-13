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Мариупольцев предупредили: Не паникуйте, носите документы

Среда, 13 марта 2019, 11:55

13 и 14 марта в Мариуполе проводят учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам под руководством Службы безопасности Украины.

Городской совет призвал граждан не паниковать и носить с собой документ, удостоверяющие личность.

"На жизнь города учения никоим образом не влияют. Все жители могут заниматься своими обычными делами: ходить на работу, учиться, отдыхать", – заявил директор департамента по вопросам безопасности и предотвращения коррупции Мариупольского горсовета Григорий Березун.

"Во время учений возможно перемещение специализированной техники", – добавил он.

"Единственное – просим иметь при себе документ, удостоверяющий вашу личность", – подчеркнул Березун.

Он попросил в случае обнаружении подозрительных предметов сообщать полиции по номеру 102.

Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что его поездка в Мариуполь сорвалась из-за якобы антитеррористических мероприятий СБУ.

Темы: Мариуполь
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