Мариупольцев предупредили: Не паникуйте, носите документы
13 и 14 марта в Мариуполе проводят учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам под руководством Службы безопасности Украины.
Городской совет призвал граждан не паниковать и носить с собой документ, удостоверяющие личность.
"На жизнь города учения никоим образом не влияют. Все жители могут заниматься своими обычными делами: ходить на работу, учиться, отдыхать", – заявил директор департамента по вопросам безопасности и предотвращения коррупции Мариупольского горсовета Григорий Березун.
"Во время учений возможно перемещение специализированной техники", – добавил он.
"Единственное – просим иметь при себе документ, удостоверяющий вашу личность", – подчеркнул Березун.
Он попросил в случае обнаружении подозрительных предметов сообщать полиции по номеру 102.
Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что его поездка в Мариуполь сорвалась из-за якобы антитеррористических мероприятий СБУ.
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