МИД о запрете въезда австрийскому журналисту: это следствие пренебрежительного отношения

Запрет въезда в Украину для австрийского журналиста Кристиана Вершютца не связан с цензурой, а является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

Об этом в среду на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает "Европейская правда".

"Прежде всего речь идет о том, что австрийский журналист нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированную территорию Украины незаконным способом. На основании этого СБУ вынесла решение о запрете ему въезда в Украину сроком на год", - отметила пресс-секретарь.

"Другой аспект - наличие оперативной информации о якобы готовящейся провокации в отношении указанного журналиста. И такой шаг, по данным СБУ, должен был обезопасить господина Вершютца от возможных рисков", - добавила она.

Зеленко подчеркнула: Украина не считает ситуацию вокруг журналиста серьезным вызовом для двусторонних отношений с Австрией и призывает Вену снизить градус напряжения.

"Отмечу: это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к законодательству Украины. Мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог", - отметила Зеленко.

Напомним: