МИД о запрете въезда австрийскому журналисту: это следствие пренебрежительного отношения

968 просмотров
Среда, 13 марта 2019, 14:29

Запрет въезда в Украину для австрийского журналиста Кристиана Вершютца не связан с цензурой, а является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

Об этом в среду на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает "Европейская правда".

"Прежде всего речь идет о том, что австрийский журналист нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированную территорию Украины незаконным способом. На основании этого СБУ вынесла решение о запрете ему въезда в Украину сроком на год", - отметила пресс-секретарь.

"Другой аспект - наличие оперативной информации о якобы готовящейся провокации в отношении указанного журналиста. И такой шаг, по данным СБУ, должен был обезопасить господина Вершютца от возможных рисков", - добавила она.

Зеленко подчеркнула: Украина не считает ситуацию вокруг журналиста серьезным вызовом для двусторонних отношений с Австрией и призывает Вену снизить градус напряжения.

"Отмечу: это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к законодательству Украины. Мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог", - отметила Зеленко.

Напомним:

  • Глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда журналисту на обсуждение министров иностранных дел ЕС.
  • Ранее она осудила запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".
  • Кристиан Вершютц - шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности.
  • По ее словам, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", дискредитируя деятельность Вооруженных сил Украины, отрицая агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ называя "ополченцами".
  • В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МИД Австрия


powered by lun.ua
По теме
Посол Украины опроверг обвинения в цензуре от МИД Австрии 12 марта 2019, 08:30
МИД: Украина оставляет за собой право создавать ракетное вооружение 8 марта 2019, 06:20
Климкин: РФ переселит в оккупированный Крым 50 тысяч россиян 7 марта 2019, 14:29
Все новости
Главные новости
Социологи обновили президентский рейтинг. У Зеленского он вырос
Набсовет "Нафтогаза" рекомендует продлить контракт с Коболевым
За третьего и каждого следующего ребенка украинцам будут доплачивать
Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины
Все новости
Лайфхаки

10 советов, которые помогут сделать подработку эффективнее

здоровье

15 упражнений, которые помогут оставаться здоровым в любом возрасте

Фото

Жінка показала, як це – виношувати трійню

Поиск по сайту
Архив
Весь архів