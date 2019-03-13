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В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната, двое военных погибли

Среда, 13 марта 2019, 14:56

В районе проведения операции Объединенных сил 11 марта в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил руководитель военной прокуратуры Объединенных сил Олег Цицак.

По его словам, сейчас открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство), но, по предварительной информации, граната могла взорваться в результате неосторожности.

Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Яна Миланова, УП

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Темы: ООСпрокуратура
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