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ЕСПЧ: Украина должна реформировать процедуру пересмотра пожизненных приговоров

Среда, 13 марта 2019, 15:07

Европейский суд по правам человека призвал Украину реформировать свою процедуру пересмотра пожизненных приговоров.

Соответствующее решение суд принял 12 марта, сообщает "Европейская правда".

Жалобу в ЕСПЧ подал осужденный за убийство гражданин Украины Владимир Петухов, который отбывает пожизненное заключение с 2004 года. Он жаловался на то, что украинское законодательство не предусматривает условно-досрочного освобождения пожизненно осужденных.

Суд единогласно постановил, что в случае Петухова была нарушена статья 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, поскольку Петухов не имел никаких шансов на освобождение, а пересмотр его пожизненного заключения был невозможен.

В частности, президентское помилование, единственная процедура смягчения пожизненного заключения в Украине, четко сформулировано и может повлечь злоупотребления, утверждают судьи.

Кроме того, суд убежден, что условия содержания под стражей пожизненно заключенных в Украине не способствуют реабилитации заключенных, поэтому власть не в состоянии на основании этого провести настоящий пересмотр приговора.

Темы: права человекасудтюрьма
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