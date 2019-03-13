Cнайпер обстрелял позиции ООС у Марьинки, есть раненые

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, передает Минобороны.

"В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия вблизи Марьинки.

На выстрелы боевиков украинские военные отвечали огнем.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.