Cнайпер обстрелял позиции ООС у Марьинки, есть раненые

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Среда, 13 марта 2019, 19:40

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, передает Минобороны.

"В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия вблизи Марьинки.

На выстрелы боевиков украинские военные отвечали огнем.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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