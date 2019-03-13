Cнайпер обстрелял позиции ООС у Марьинки, есть раненые
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Среда, 13 марта 2019, 19:40
Боевики два раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил ранены.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, передает Минобороны.
"В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Боевики обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия вблизи Марьинки.
На выстрелы боевиков украинские военные отвечали огнем.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
Украинская правда
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