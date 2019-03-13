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Brexit: парламент Британии отказался выходить из ЕС без соглашения

Среда, 13 марта 2019, 21:00
Brexit: парламент Британии отказался выходить из ЕС без соглашения
EU Observer

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Решение поддержали 321 депутатов, против проголосовали 278 законодателей.

Голосование было символическим и его результаты не будут иметь юридической силы, то есть фактически не могут помешать "жесткому" Brexit, потому что выход из ЕС без соглашения остается юридически обязательным, если не достигнуто соглашение.

Депутаты поддержали поправку, которая предусматривает, что парламент отказывается выходить из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах. В правительственной предложения говорилось об отказе от выхода без соглашения 29 марта, но не в целом. Поправку поддержали 312 депутатов, против - 308.

Вторую поправку, которая требовала от правительства продлить действие статьи 50 по 22 мая и предложить переходный этап к концу 2021, депутаты отклонили. Поправку поддержали 164 депутата, против - 374.

В британском правительстве уже заявили, что не согласны с результатами голосования, так как в правительственных предложений была внесена поправка, и отмечают, что решение парламента не является обязательным. Однако, по данным британских СМИ, четверо министров поддерживают поправки и угрожают отставками, если правительство настаивать на своей позиции.

Однако это голосование продемонстрировало желание Британии продолжить переговоры по соглашению и, возможно, отсрочить выход из ЕС.

Во время дебатов в парламенте представитель правительства заявил, что в случае "жесткого" Brexit правительство Великобритании рассмотрит вариант введения прямого правления в Северной Ирландии.

Завтра в Палате общин состоится еще одно голосование - депутаты будут решать, нужно ли откладывать Brexit и если да, то на какой период.

Если Великобритания  увтердит перенос сроков выхода, это решение также должны будут утвердить остальные 27 стран ЕС. Саммит лидеров ЕС запланирован на 21-22 марта.

ЕС предпочитает краткосрочное продление процедуры выхода до завершения выборов в Европарламент, которые состоятся 24-26 мая.

Напомним, 12 марта Палата общин во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза ​​Мэй согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

В январе британские депутаты 432 голосами отклонили соглашение о Brexit, согласованное с ЕС в конце прошлого года.

Подробнее о возможных последствиях голосования читайте в статье "Дикий Brexit: почему Британия может выбрать худший путь выхода из ЕС".

Европейская правда

Темы: BrexitВеликобритания
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