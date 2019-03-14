Отчет: РФ виновна в массовых нарушениях прав человека в Крыму

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Четверг, 14 марта 2019, 04:57

В Крыму людей похищают, пытают, убивают, запугивают и незаконно помещают в психиатрические клиники.

Об этом говорится в докладе Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.

После начавшейся в 2014 году оккупации Крыма РФ "российские спецслужбы последовательно укрепляли в Крыму свой контроль и нарушали права человека", - говорится в докладе.

Российские оккупационные власти не провели адекватного расследования случаев похищений и убийств жителей Крыма в 2014 и 2015 годах.

Согласно данным ООН с 2014 по 2018 годы в Крыму жертвами похищений стали 42 человека, 12 из них пропали без вести, один найден мертвым, двое были официально задержаны и 27 отпущены на свободу. Никто из виновных не понес наказание.

Правозащитники сообщили, что российские оккупационные силы подвергли крымских татар и этнических украинцев, в частности, физическому насилию.

Например, 28 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) провели обыск в доме крымскотатарского активиста Ахтема Мустафаева и задержали его. Сотрудники ФСБ надели ему на голову пластиковый пакет и отвели его в подвал неизвестного здания. Неизвестные избили его, заставили встать на колени, сковали руки наручниками за спиной и угрожали, что никто его никогда не найдет.

Как сообщается, его пытали в течение четырех часов и сразу же после освобождения он бежал в материковую часть Украины.

По данным Крымской правозащитной группы, с начала оккупаци по октябрь 17 обвиняемых из числа крымских татар подвергались психиатрической экспертизе и содержанию под стражей против их воли без явной медицинской необходимости.

Наблюдатели за соблюдением прав человека сообщили, что оккупационные власти также угрожали людям насилием или тюремным заключением, если они не давали в суде показаний против отдельных лиц, которые  были против оккупации.

В апреле в Симферопольском следственном изоляторе при подозрительных обстоятельствах погибли по меньшей мере четыре человека, включая двух крымских татар. 6 апреля Сервер Билиалов и Олег Гончаров были найдены повешенными. 12 апреля Дмитрий Шапошник был найден повешенным в карцере. 13 апреля Ислам Искеров был найден с перерезанным горлом в изоляторе.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России официально подтвердило три случая смерти; оккупационные власти, однако, не начали расследование.

По данным крымской правозащитной группы, 31 крымский заключенный был переведен в Российскую Федерацию с момента начала оккупации в 2014 году.

При этом в отчете подчеркивается, что содержание в тюрьмах и местах заключения в РФ являются опасными для жизни из-за переполненности и плохих условий.

В докладе также отмечается, что Россия ограничивает в Крыму свободу самовыражения, СМИ, мирных собраний, объединений, религии, передвижений и путешествий и т.д.

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Темы: права человека Крым оккупация Росcия


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