ООС: боевики дважды нарушили "тишину" и понесли потери

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Четверг, 14 марта 2019, 08:01

За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия - вблизи населенного пункта Марьинка.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Как отмечается, ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены.

По состоянию на 7:00 14 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

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Темы: ООС боевые действия


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