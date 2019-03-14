Facebook, Instagram и WhatsApp пережили крупнейшие сбои – СМИ

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Четверг, 14 марта 2019, 09:29

В работе Facebook и Instagram произошел сбой, затронувший пользователей по всему миру, также сбой задел мессенджер Facebook и WhatsApp.

Пока не ясно, что привело к сбою работы этих соцсетей и мессенджеров, сообщает BBC.

Для компании Facebook это – самый серьезный сбой в работе за ее историю, он продолжался большую часть дня в среду. Последний раз компания переживала похожие проблемы в 2008 году, когда у нее было 150 млн пользователей. Сейчас их около 2,3 млрд.

Компания сообщила, что работает над разрешением проблем как можно скорее.

Главная страница Фейсбука была доступна, но многие пользователи сообщали, что не могут постить.

Пользователи Инстаграма заявляли, что не могут обновлять ленту и добавлять фотографии.

Согласно данным сервиса Downdetector, проблема была глобальной. По некоторым наблюдениям, сбой в работе начался около 16:00 по Гринвичу (18:00 по Киеву).

Сбои также отмечали в приложении Workplace, предназначенном для делового общения.

BBC отмечает, что сбои  произошли в то время, когда в США и других странах идут дебаты среди политиков о необходимости разделить Facebook и другие подобные крупные фирмы на составные части, так как они имеют слишком много влияния.

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Темы: соцсети интернет facebook


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