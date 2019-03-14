Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нашли мертвым сотрудника Администрации президента

Четверг, 14 марта 2019, 11:15
Нашли мертвым сотрудника Администрации президента
Укринформ

В Шевченковском районе Киева обнаружили тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Это действительно сотрудник Администрации президента. Утром тело обнаружили обнаружили прохожие в Шевченковском районе. Предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти на теле", - сказал он.

 
Тело обнаружили неподалеку недостроенной церкви
информатор

По его словам, о предварительной причине можно будет говорить после вскрытия.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена правовая квалификация и открыто уголовное производство", - добавил Тракало.

UPD. Позже в столичной полиции назвали предварительную причину смерти Бухтатого.

45-летний Александр Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента.

 

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: