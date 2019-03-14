Нашли мертвым сотрудника Администрации президента

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Четверг, 14 марта 2019, 12:15
Укринформ

В Шевченковском районе Киева обнаружили тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Это действительно сотрудник Администрации президента. Утром тело обнаружили обнаружили прохожие в Шевченковском районе. Предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти на теле", - сказал он.

 
Тело обнаружили неподалеку недостроенной церкви
информатор

По его словам, о предварительной причине можно будет говорить после вскрытия.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена правовая квалификация и открыто уголовное производство", - добавил Тракало.

45-летний Александр Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента.

 

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киев криминал


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