Нашли мертвым сотрудника Администрации президента

В Шевченковском районе Киева обнаружили тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Это действительно сотрудник Администрации президента. Утром тело обнаружили обнаружили прохожие в Шевченковском районе. Предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти на теле", - сказал он.

Тело обнаружили неподалеку недостроенной церкви информатор

По его словам, о предварительной причине можно будет говорить после вскрытия.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена правовая квалификация и открыто уголовное производство", - добавил Тракало.

45-летний Александр Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента.