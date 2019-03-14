В полиции назвали предварительную причину смерти работника АП

8040 просмотров
Четверг, 14 марта 2019, 15:04

У сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта, обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа", - сказала она.

Блищик уточнила, что окончательный характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Представитель полиции также добавила, что телефон Бухтатого, нашелся у одного из задержанных мужчин.

"Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего", - сказала Блищик.

По факту смерти мужчины следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – естественная смерть и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным источников "Украинской правды", перелом костей носа Бухтатый мог получить, как от удара, так и от падения.

"Правоохранители также проверять возможность применения в отношении Бухтатого клофелина, или какого-то другого вещества", - сказал собеседник издания.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.
  • По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
  • Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника АП Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Администрация президента криминал полиция


powered by lun.ua
По теме
Смерть работника Администрации президента: появились новые детали 14 марта 2019, 12:35
В ЕС согласовали снятие санкций с Андрея Клюева – журналист 27 февраля 2019, 12:52
Администрация президента об импичменте от Тимошенко: Прекрасная история 26 февраля 2019, 13:09
Все новости
Главные новости
Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы
СБУ говорит, что разоблачила на взятке советника руководства МВД
В полиции назвали предварительную причину смерти работника АП
Нафтогаз предлагает отменить регулирование цен на газ для населения
Все новости
психология

Как маркетологи манипулируют желаниями людей

Лайфхаки

Простые советы для идеального рабочего ритма

Фотопроект

7 лучших фотографий с дрона

Поиск по сайту
Архив
Весь архів