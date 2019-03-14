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В полиции назвали предварительную причину смерти работника АП

Четверг, 14 марта 2019, 14:04
В полиции назвали предварительную причину смерти работника АП

У сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта, обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа", - сказала она.

Блищик уточнила, что окончательный характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Представитель полиции также добавила, что телефон Бухтатого, нашелся у одного из задержанных мужчин.

"Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего", - сказала Блищик.

По факту смерти мужчины следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – естественная смерть и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным источников "Украинской правды", перелом костей носа Бухтатый мог получить, как от удара, так и от падения.

"Правоохранители также проверять возможность применения в отношении Бухтатого клофелина, или какого-то другого вещества", - сказал собеседник издания.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.
  • По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
  • Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника АП Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Администрация президентакриминалполиция
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