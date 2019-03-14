Суд приостановил результаты конкурса, на котором избрали председателей Судебной администрации

907 просмотров
Четверг, 14 марта 2019, 12:26

Окружной административный суд города Киева приостановил решение конкурса о назначении на должность председателя Государственной судебной администрации Украины Сергея Пушкаря и его заместителя Игоря Бута.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что иск подали действующий председатель ГСА Зиновий Холоднюк и его заместитель Людмила Гизатулина из-за проведения конкурса на их должности.

13 марта "суд приостановил действие решения комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия при Высшем совете правосудия по определению победителями конкурса на должности председателя Государственной судебной администрации Украины Сергея Пушкаря, заместителя председателя ГСА Игоря Бута", - говорится в постановлении.

Свое решение суд обосновал тем, что "очевидны признаки противоправности обжалуемых решений".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд


powered by lun.ua
По теме
Российский "Сбербанк" угрожал судье: советовали подумать о сыне – ВСП 14 марта 2019, 12:32
В Нью-Йорке Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях 13 марта 2019, 20:33
Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы 13 марта 2019, 18:27
Все новости
Главные новости
Смерть работника Администрации президента: появились новые детали
Нашли мертвым сотрудника Администрации президента
"Нафтогаз" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая
В США запускают первую общедоступную сеть 5G
Все новости
еда

8 правил обращения с сырым мясом

здоровье

13 причин, почему отекают ваши ноги

Любовь

7 привычек счастливых пар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів