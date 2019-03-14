Суд приостановил результаты конкурса, на котором избрали председателей Судебной администрации
Окружной административный суд города Киева приостановил решение конкурса о назначении на должность председателя Государственной судебной администрации Украины Сергея Пушкаря и его заместителя Игоря Бута.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что иск подали действующий председатель ГСА Зиновий Холоднюк и его заместитель Людмила Гизатулина из-за проведения конкурса на их должности.
13 марта "суд приостановил действие решения комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия при Высшем совете правосудия по определению победителями конкурса на должности председателя Государственной судебной администрации Украины Сергея Пушкаря, заместителя председателя ГСА Игоря Бута", - говорится в постановлении.
Свое решение суд обосновал тем, что "очевидны признаки противоправности обжалуемых решений".
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