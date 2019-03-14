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ВСП обратился в Генпрокуратуру из-за угроз судье якобы от "Сбербанка"

Четверг, 14 марта 2019, 11:32

Судье Киевского апелляционного хозяйственного суда Антонине Мальченко, которая рассматривала дело АО "Сбербанк" поступило письмо от руководства этого банка с угрозой открытия уголовных производств в РФ в случае вынесения решений в пользу оппонентов.

Об этом сообщает Высший Совет правосудия, который 12 марта рассмотрел указанное сообщение.

Сообщается, что в письме в частности, изложено следующее: "С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов АО "Сбербанк", или действия, совершенные в пользу оппонентов АО "Сбербанк" будут расцениваться руководством АО "Сбербанк" в качестве умышленных помех интересам Российской Федерации в Украине и повлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств в отношении таких лиц Следственным комитетом Российской Федерации".

Также в ВСП добавили, что после того как судья Мальченко пожаловалась на вмешательство в свою деятельность на ее номер в приложении Viber поступило ряд сообщений с предложением прислушаться к совету и в течение 24 часов забрать свое заявление.

В противном случае обещали прибегнуть к определенным методам и рекомендовали подумать о безопасности сына.

"Поскольку на указанные сообщения судья не отвечала, в следующих сообщениях

автор заявил, что судья начала его злить, поэтому он наведается к ней", - говорится в сообщении.

"Таким образом, установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о вмешательстве в деятельность судьи Мальченко А.А. по осуществлению правосудия, а следовательно, имеются основания для принятия Высшим советом правосудия мероприятий по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия", - подытожил член Высшего совета правосудия Павел Гречковский.

Отмечается, что 17 октября 2018 года на адрес Высшего совета правосудия поступило обращение председателя правления АО "Сбербанк", который заявил, что банк не причастен к сообщениям с угрозами, а все письма - поддельные.

В "Сбербанке" заявили, что обратились в Генпрокуратуру Украины для проведения расследования по указанным фактам.

В ВРП рассказали, что Нацполиция Киева возбудила уголовное дело по обращению судьи Мальченко и начала досудебное расследование.

Также в совете правосудия добавили, что,  направили обращение в ГПУ относительно угроз судье.

Украинская правда
Темы: судбанки
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