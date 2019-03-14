У Порошенко пожаловались в полицию на фейки от конкурентов

1825 просмотров
Четверг, 14 марта 2019, 16:48

Представители избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко обратились в Национальную полицию в связи с распространенной в информационном пространстве ложной информации, "работающей" против их кандидата.

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Олег Медведев на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в последнее время появилось много неправдивой информации, фигурантами которой якобы являются представители команды Порошенко.

"Это, якобы, протокольное решение… по результатам закрытого совещания, на котором руководитель избирательного штаба Виталий Ковальчук передает какие-то письма и разнарядки руководителям предприятий агитировать людей за Порошенко. Это абсолютный фейк, который не имеет никакого отношения к реальности", - подчеркнул О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он также проинформировал, что в Днепропетровской и Киевской областях зафиксированы телефонные звонки избирателям от псевдоагитаторов, которые предлагали избирателям деньги за то, чтобы они проголосовали за Порошенко.

"По этим фактам команда Порошенко обратилась в Национальную полицию и мы рассчитываем на регистрацию нашего заявления об уголовном правонарушении", - сказал он.

Представитель избирательного штаба также подчеркнул, что "за такими технологиями могут стоять и стоят несколько избирательных штабов кандидатов в президенты".

"Мы владеем информацией от одного из штабов, в котором разработана специальная программа об имитации доказательств (компрометирующих команду Порошенко – ред.), которая предусматривает и монтаж постановочных видео с привлечением полупрофессиональных актеров, или просто массовки", - сказал Медведев.

Читайте также: Что надо знать избирателю о Петре Порошенко

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко виборы


powered by lun.ua
По теме
Штаб Порошенко о "Нацкорпусе": Президент сказал им все, что думает об их акции 14 марта 2019, 16:01
Почему Порошенко провалил судебную реформу, и что должен сделать будущий президент 14 марта 2019, 15:40
Порошенко прокомментировал смерть сотрудника АП 14 марта 2019, 14:38
Все новости
Главные новости
Гривня на межбанке упала еще ниже
Порошенко уволил главу внешней разведки
Вымогателем взятки, которого разоблачило СБУ, работал советником Авакова
Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы
Все новости
здоровье

14 мифов об инсульте

социум

Зачем нам нейромедиаторы

Лайфхаки

10 утренних трюков, которые изменят весь ваш день

Поиск по сайту
Архив
Весь архів