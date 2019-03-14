У Порошенко пожаловались в полицию на фейки от конкурентов

Представители избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко обратились в Национальную полицию в связи с распространенной в информационном пространстве ложной информации, "работающей" против их кандидата.

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Олег Медведев на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в последнее время появилось много неправдивой информации, фигурантами которой якобы являются представители команды Порошенко.

"Это, якобы, протокольное решение… по результатам закрытого совещания, на котором руководитель избирательного штаба Виталий Ковальчук передает какие-то письма и разнарядки руководителям предприятий агитировать людей за Порошенко. Это абсолютный фейк, который не имеет никакого отношения к реальности", - подчеркнул О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он также проинформировал, что в Днепропетровской и Киевской областях зафиксированы телефонные звонки избирателям от псевдоагитаторов, которые предлагали избирателям деньги за то, чтобы они проголосовали за Порошенко.

"По этим фактам команда Порошенко обратилась в Национальную полицию и мы рассчитываем на регистрацию нашего заявления об уголовном правонарушении", - сказал он.

Представитель избирательного штаба также подчеркнул, что "за такими технологиями могут стоять и стоят несколько избирательных штабов кандидатов в президенты".

"Мы владеем информацией от одного из штабов, в котором разработана специальная программа об имитации доказательств (компрометирующих команду Порошенко – ред.), которая предусматривает и монтаж постановочных видео с привлечением полупрофессиональных актеров, или просто массовки", - сказал Медведев.

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