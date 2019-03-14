Экс-глава внешней разведки назначен заместителем Климкина

Уволенный президентом Порошенко глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок назначен заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Распоряжение о назначении Божка обнародовано на Правительственном портале и датировано 13 марта.

"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в распоряжении премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об увольнении Божка от должности председателя внешней разведки стало известно в четверг, 14 марта.

Божок был назначен на эту должность в сентябре 2017 года. До этого Божко был и.о. главы миссии Украины при НАТО.

Европейская правда