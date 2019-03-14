Боевики накрыли минометным огнем Катериновку, несмотря на перемирие

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка", - говорится в сообщении.

В то же время в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия вблизи поселка Майское, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского и из минометов калибра 82 мм - у Катериновки.

На выстрелы боевиков украинские военные отвечали огнем. Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты наемников ОРДЛО.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.