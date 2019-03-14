Монументу Славы в Ровно отпилили пальцы и нос

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Четверг, 14 марта 2019, 18:53

Полиция ищет злоумышленников, которые в Ровно повредили многофигурную композицию Монумента Вечной Славы.

Об этом в четверг сообщает полиция Ровно.

"14 марта, около девяти часов утра в полицию сообщила 70-летняя жительница, что неизвестные лица повредили многофигурную композицию Монумента", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что неизвестный осуществил срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие в скульптуре солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата – носа.

По факту разрушения памятника следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой).

 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: история Ровно


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