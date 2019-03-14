Суд избрал меру пресечения женщине, которая снимала своего 4-летнего сына в порно

Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 26-летнюю девушку, которая решила использовать своего сына для порно, которому на тот момент было два года.

Об этом сообщает Киберполиция.

"14 марта, решением Деснянского районного суда города Киева подозреваемую было взято под стражу с возможностью внесения залога в 115 000 гривен", - говорится в сообщении.

Сьогодні, 14 березня, рішенням Деснянського районного суду міста Києва підозрювану було взято під варту з можливістю внесення застави у 115 тисяч гривень. pic.twitter.com/pCqjpumauI — Cyberpolice Ukraine (@CyberpoliceUA) 14 березня 2019 р.

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