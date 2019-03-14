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Суд избрал меру пресечения женщине, которая снимала своего 4-летнего сына в порно

Четверг, 14 марта 2019, 18:01

Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 26-летнюю девушку, которая решила использовать своего сына для порно, которому на тот момент было два года.

Об этом сообщает Киберполиция.

"14 марта, решением Деснянского районного суда города Киева подозреваемую было взято под стражу с возможностью внесения залога в 115 000 гривен", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

  • 13 марта киберполиция задержала порноактрису, которая, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах.

Украинская правда

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Темы: судполициядети
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