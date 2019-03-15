США заявили о намерении передать Украине еще 2 катера класса Island

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Об этом он сказал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, сообщает "Украинский милитаристский портал".

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения.

И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили в Конгрессе для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", - подчеркнул Скапаротти.

Отмечается, что сейчас два таких катера проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение.

Прибытие катеров в Украину ожидается на июль этого года.

"Перспективу получения еще двух катеров подтверждают источники Украинского милитаристского портала в Военно-Морских Силах ВС Украины", - пишет портал.

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