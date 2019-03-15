США заявили о намерении передать Украине еще 2 катера класса Island
Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
Об этом он сказал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, сообщает "Украинский милитаристский портал".
"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения.
И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили в Конгрессе для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", - подчеркнул Скапаротти.
Отмечается, что сейчас два таких катера проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение.
Прибытие катеров в Украину ожидается на июль этого года.
"Перспективу получения еще двух катеров подтверждают источники Украинского милитаристского портала в Военно-Морских Силах ВС Украины", - пишет портал.
Напоминаем:
- В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украине.
- Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing. Оба катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.