Помпео: Все дипломаты США покинули Венесуэлу

Последние американские дипломаты покинули Венесуэлу в четверг, 14 марта, на гражданском чартере.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

"Теперь наши дипломаты будут выполнять эту миссию с других мест, где они продолжат помогать гуманитарной помощью венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, которые смело противостоят тирании", - заявил Помпео.

Ранее режим Николаса Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Напомним: