Помпео: Все дипломаты США покинули Венесуэлу
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Пятница, 15 марта 2019, 05:16
Последние американские дипломаты покинули Венесуэлу в четверг, 14 марта, на гражданском чартере.
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
"Теперь наши дипломаты будут выполнять эту миссию с других мест, где они продолжат помогать гуманитарной помощью венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, которые смело противостоят тирании", - заявил Помпео.
Ранее режим Николаса Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.
Напомним:
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
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