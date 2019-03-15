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Помпео: Все дипломаты США покинули Венесуэлу

Пятница, 15 марта 2019, 04:16

Последние американские дипломаты покинули Венесуэлу в четверг, 14 марта, на гражданском чартере.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

"Теперь наши дипломаты будут выполнять эту миссию с других мест, где они продолжат помогать гуманитарной помощью венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, которые смело противостоят тирании", - заявил Помпео.

Ранее режим Николаса Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Напомним: 

  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.

Темы: СШАВенесуэла
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