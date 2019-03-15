ООС: Боевики били из минометов и пулеметов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружения. Никто из украинских военных не пострадал.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 марта.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия - вблизи поселка Майское; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 82 мм - возле села Екатериновка.

По данным разведки, 14 марта один оккупант ранен. Также уничтожено боевую машину пехоты боевиков БМП-1.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня ", - говорится в отчете