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В Керченском проливе село на мель судно, которое шло из Мариуполя

Пятница, 15 марта 2019, 08:33

Судно Maryland под флагом Либерии, которое шло из украинского Мариуполя в Венецию с грузом металла, село на мель в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота

"Судно село на бровку (Керчь-Еникальского канала – ред.) вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно", - сказал собеседник агенства.

По его словам, четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось.

Отмечается, что угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, на движение судов в проливе инцидент не повлиял.

Сообщается, что судно вышло из Мариуполя в 18:13 11 марта. По состоянию на 21:20 четверга судно "Maryland" было в Керченском проливе неподалеку от незаконно построенного Россией Керченского моста (со стороны Азовского моря) со статусом "на якоре". Его осадка составляет 7,7м.

Темы: Азовское мореКерченский пролив
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