Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 49

Количество жертв стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч увеличилось до 49.

Об этом сообщает "Би-Би-Си", ссылаясь на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

По его словам, одному человеку (приблизительно 20-летний) предъявлено обвинение в убийствах, он предстанет перед судом в субботу.

Участие еще трех задержанных пока неясно.

Комиссар подтвердил, что ни один из арестованных ранее не попадал в поле зрения полиции.

Глава украинского МИД Павел Климкин выразил соболезнования Новой Зеландии и осудил этот акт насилия.

We stay together with the people of New Zealand 🇳🇿 after the heinous mosque attacks in #Christchurch. My thoughts are with all affected by this sickening act of violence and hatred.