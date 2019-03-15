Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 49
Количество жертв стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч увеличилось до 49.
Об этом сообщает "Би-Би-Си", ссылаясь на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.
По его словам, одному человеку (приблизительно 20-летний) предъявлено обвинение в убийствах, он предстанет перед судом в субботу.
Участие еще трех задержанных пока неясно.
Комиссар подтвердил, что ни один из арестованных ранее не попадал в поле зрения полиции.
Глава украинского МИД Павел Климкин выразил соболезнования Новой Зеландии и осудил этот акт насилия.
We stay together with the people of New Zealand 🇳🇿 after the heinous mosque attacks in #Christchurch. My thoughts are with all affected by this sickening act of violence and hatred.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 березня 2019 р.
Напомним:
- В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
- По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
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