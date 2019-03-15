Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 49

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Пятница, 15 марта 2019, 10:44

Количество жертв стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч увеличилось до 49.

Об этом сообщает "Би-Би-Си", ссылаясь на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

По его словам, одному человеку (приблизительно 20-летний) предъявлено обвинение в убийствах, он предстанет перед судом в субботу.

Участие еще трех задержанных пока неясно.

Комиссар подтвердил, что ни один из арестованных ранее не попадал в поле зрения полиции.

Глава украинского МИД Павел Климкин выразил соболезнования Новой Зеландии и осудил этот акт насилия.

Напомним:

  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.

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Темы: убийство


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