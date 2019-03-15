В Украину идет существенное потепление: ожидается до 20 градусов

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Пятница, 15 марта 2019, 11:26

В субботу на всей территории страны прогнозируют осадки. В воскресенье будет солнечно и без осадков, с 19 марта температура воздуха почти на всей Украине прогреется до 20 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра.

В частности, 16 марта днем ​​небольшой дождь прогнозируется во всех областях, ночью на Западе и Востоке страны синоптики обещают умеренный дождь.

Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0 до 2° тепла, днем ​​6-8° тепла, в южных областях 9-11° тепла.

В столице днем ​​16 марта пройдет дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Дневная температура 5-7° тепла, ночная - от 0 до 2° тепла.

 

17 марта на территории Украины - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0 до 2° тепла, на юге и востоке страны 4° тепла, днем ​​от 8 до 16° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура ночью от 0 тепла до 2° тепла, днем - ​​8-10° тепла.

 

В понедельник, 18 марта, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Львовской, Закарпатской и Волынской областях пройдет дождь.

Температура ночью от 3° тепла до 5° тепла в центре, на западе страны - до 8° тепла, на востоке от 1° до 3° тепла, днем ​​от 11° до 19° тепла.

В Киеве 18 марта без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем ​​17-19°.

 

15 марта в Украине прогнозируют потепление, дожди на западе и мокрый снег на востоке.

Украинская правда

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Темы: погода Украина


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