За 3 года почти треть россиян передумала называть аннексию Крыма "полезной

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Пятница, 15 марта 2019, 12:07

Число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", основываясь на опрос фонда "Общественное мнение".

"Как свидетельствуют данные опроса фонда ФОМ доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, за четыре года выросла с 15 до 39 процентов", - сообщили в издании.

Также утверждается, что за три года число респондентов, уверенных, что "присоединение" нанесло вред, увеличилось с 5 до 7 процентов.

При этом 14% заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России, 46% респондентов считают, что оно плохо повлияло на международное положение России.

Кроме того 35% отмечают, что пользы и вреда оказалось примерно поровну, а 28% россиян считают, что на экономике России аннексия  Крыма сказалась благотворно.

По мнению 61% опрошенных "присоединение" Крыма никак не сказалось на международное положение РФ.

ФОМ проводил опрос 2-3 марта 2019 года. Было опрошено 1500 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Напомним:

  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Темы: Крым аннексия Росcия опрос


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