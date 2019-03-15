Число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", основываясь на опрос фонда "Общественное мнение".

"Как свидетельствуют данные опроса фонда ФОМ доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, за четыре года выросла с 15 до 39 процентов", - сообщили в издании.

Также утверждается, что за три года число респондентов, уверенных, что "присоединение" нанесло вред, увеличилось с 5 до 7 процентов.

При этом 14% заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России, 46% респондентов считают, что оно плохо повлияло на международное положение России.

Кроме того 35% отмечают, что пользы и вреда оказалось примерно поровну, а 28% россиян считают, что на экономике России аннексия Крыма сказалась благотворно.

По мнению 61% опрошенных "присоединение" Крыма никак не сказалось на международное положение РФ.

ФОМ проводил опрос 2-3 марта 2019 года. Было опрошено 1500 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Напомним: