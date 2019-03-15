Видеонаблюдения на выборах президента не будет – ЦИК

4738 просмотров
Пятница, 15 марта 2019, 12:25

Видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов президента 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено законом.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции 15 марта.

"Один из тех вопросов, который вызывает улыбку и на который уже надоело отвечать, но отвечаю. Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому видеонаблюдения не будет", - сказал он. 

Радченко напомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти миллиард гривен и что было совершенно неэффективно.

"На это было потрачено 996 миллионов гривен, было куплено 32 тысячи с лишним программно-аппаратных комплексов... Вся эта система была смонтирована, работала. В результате из более 30 тысяч таких комплектов было осуществлено чуть более 180 тысяч заходов в систему – примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть. Эффективность говорит сама за себя", - сказал заместитель председателя ЦИК.

Вместе с тем он добавил, что органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечивать охрану и безопасность помещений, принадлежащих им и в которых будут избирательные участки. Поэтому при желании или необходимости они могут устанавливать камеры в своих помещениях.

"Но эти камеры не имеют целью фиксировать или наблюдать за голосованием или подсчетом голосов. Это может быть исключительно из соображений безопасности", - подытожил Радченко.

Напомним:

  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Президента украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов.

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
ЦИК утвердила размер бюллетеня для голосования на выборах президента 8 марта 2019, 07:31
ЦИК сняла с выборов президента еще трех кандидатов 8 марта 2019, 03:28
Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов 7 марта 2019, 18:09
Все новости
Главные новости
ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины и закроет лазейку Косюка
В РФ решили, что Украина и ЕС должны заплатить за Крым
Видеонаблюдения на выборах президента не будет – ЦИК
Гривня на межбанке опустилась ниже 27 за доллар
Все новости
Образование

Как учатся медики, которые будут лечить нас завтра

психология

Как маркетологи манипулируют желаниями людей

исследование

Что провоцирует синром внезапной смерти у младенцев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів