Видеонаблюдения на выборах президента не будет – ЦИК

Видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов президента 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено законом.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции 15 марта.

"Один из тех вопросов, который вызывает улыбку и на который уже надоело отвечать, но отвечаю. Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому видеонаблюдения не будет", - сказал он.

Радченко напомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти миллиард гривен и что было совершенно неэффективно.

"На это было потрачено 996 миллионов гривен, было куплено 32 тысячи с лишним программно-аппаратных комплексов... Вся эта система была смонтирована, работала. В результате из более 30 тысяч таких комплектов было осуществлено чуть более 180 тысяч заходов в систему – примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть. Эффективность говорит сама за себя", - сказал заместитель председателя ЦИК.

Вместе с тем он добавил, что органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечивать охрану и безопасность помещений, принадлежащих им и в которых будут избирательные участки. Поэтому при желании или необходимости они могут устанавливать камеры в своих помещениях.

"Но эти камеры не имеют целью фиксировать или наблюдать за голосованием или подсчетом голосов. Это может быть исключительно из соображений безопасности", - подытожил Радченко.

Напомним: