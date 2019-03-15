У Тимошенко говорят, что объявят результаты выборов раньше ЦИК

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Пятница, 15 марта 2019, 14:12

Штаб кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко обещает провести параллельный подсчет голосов на выборах и объявить их результаты раньше, чем Центральная избирательная комиссия.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на брифинге в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Без сомнения, наш подсчет будет объявлен гораздо раньше, чем это делает Центральная избирательная комиссия. Это будет сделано буквально в течение суток", - сказал он.

По словам Соболева в "Батькивщины" будет достаточное количество наблюдателей, которые готовы защитить результаты выборов.

" Мы сейчас завершили подготовку наших специалистов по параллельному подсчету голосов, прошу не путать с параллельным сервером…", - отметил народный депутат.

Он пояснил, что сразу же после того, как какая-либо участковая избирательная комиссия подсчитает итоги голосования на участке и подпишет протокол подсчета голосов, эта же информация сначала по телефону, а позже и "живой почтой" будет передаваться в избирательный штаб Тимошенко.

" Это даст возможность объявить реальные результаты выборов еще до объявления их результатов Центральной избирательной комиссией", - сказал Соболев.

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Напомним

  • Выборы президента состоятся 31 марта, второй тур - 21 апреля. ЦИК зарегистрировала 39 кандидатов.
  • Официальные результаты первого тура должны быть объявлены до 10 апреля. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, будет объявлен второй тур выборов.
  • Результаты второго тура объявят не позднее 1 мая с публикацией протокола до 4 мая.
  • До 3 июня новоизбранный президент должен вступить в полномочия.

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Темы: Тимошенко выборы президента 2019


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