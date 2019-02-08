Що треба знати виборцю про Юлію Тимошенко

Політичний бекграунд

Тимошенко – один із найдосвідченіших діючих українських політиків. Вона шість разів обиралась у Верховну Раду, під час президентства Віктора Ющенка двічі очолювала уряд, а при Леонідові Кучмі була віце-прем'єр-міністром з питань паливно-енергетичного комплексу.

Вибори-2019 будуть для лідера "Батьківщини" третьою спробою очолити країну: у 2010 році Тимошенко програла Віктору Януковичу (у другому турі різниця була в 3,5% голосів виборців), а в 2014 році – Петру Порошенку.

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Передвиборча програма

Передвиборча програма на сайті ЦВК

Головне:

модернізація ЗСУ за стандартами НАТО і гарантія житла для контрактників;

ліквідація недоторканності президента, суддів та депутатів;

зменшення кількості депутатів ВР до 350;

зміна центральної та місцевої влади через референдум;

опозицію в Раді наділять правами парламентського контролю;

впровадження ринку електроенергії;

єдиний податок на гектар землі;

ліквідація податкової міліції;

замість ПДВ – податок на реалізацію;

пенсійна система з приватними накопичувальними рахунками;

середня зарплата збільшиться у 3,5 рази;

обов’язкове медичне страхування за рахунок роботодавців;

ціна на газ буде зменшена в два рази;

газ українського видобутку винятково на потреби населення;

державний фонд страхування іпотечних кредитів;

мікрокредити для бізнесу до $100 тис. під 3% річних;

виплати на народження дитини: за першу – 50 тис. грн, за другу – 100 тис. грн, за третю та всіх наступних дітей – 150 тис. грн.

Погляди на ключові питання:

Донбас Окуповані райони Донбасу будуть повернуті військово-дипломатичним шляхом на основі Будапештського меморандуму. Завдання української дипломатії на чолі з президентом – "йти у наступ і домагатися колективних заходів з примусу агресора до миру". Реінтеграція відбуватиметься за програмою, що є альтернативою "мінській формулі". Окуповані райони Донбасу будуть повернуті військово-дипломатичним шляхом на основі Будапештського меморандуму. Завдання української дипломатії на чолі з президентом – "йти у наступ і домагатися колективних заходів з примусу агресора до миру". Реінтеграція відбуватиметься за програмою, що є альтернативою "мінській формулі". Крим Окупований Крим повернеться під контроль України за допомогою військово-дипломатичного шляху на основі Будапештського меморандуму. Реінтеграція відбуватиметься за програмою, що є альтернативою "мінській формулі". Окупований Крим повернеться під контроль України за допомогою військово-дипломатичного шляху на основі Будапештського меморандуму. Реінтеграція відбуватиметься за програмою, що є альтернативою "мінській формулі". Зовнішня політика Україна повинна стати повноправним членом Європейського союзу і НАТО. Україна повинна стати повноправним членом Європейського союзу і НАТО. Мовне питання "Українська мова ствердить своє абсолютне домінування в Україні" і "підтримуватиметься у всіх без винятку сферах життя", – "Українська мова ствердить своє абсолютне домінування в Україні" і "підтримуватиметься у всіх без винятку сферах життя", – казала Тимошенко у 2018.

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З якою стратегією йде на вибори

Тимошенко позиціонує себе як реальну опозицію нинішньому президенту Петру Порошенку і водночас як політика, який вже був при владі та має певні здобутки.

На з’їзді "Батьківщини" 22 січня презентували гасло, яке буде основним у президентській гонці – "ВірЮ в Україну".

Політтехнологи придумали Тимошенко цілий образ – вона повинна транслювати впевненість і поводитися не просто як лідер рейтингів, а як справжній майбутній президент. Їй радили менше критикувати чинну владу, а більше розповідати, що вона планує змінити після перемоги, демонструвати знання та досвід.

У результаті під час виступу політик дякувала своїм прихильникам за те, що не зрадили її, а акценти промови змістила із "зубожіння" на обіцянки покращити життя українців.

Також Тимошенко розуміє свій основний електорат і з цієї причини намагається заручитися підтримкою молоді, розповідаючи їй про блокчейн чи 3D-принтери.

Один з основних меседжів кампанії лідера "Батьківщини" – "ціна на український газ для населення буде знижена щонайменше вдвічі", що нібито призведе до зменшення тарифів. Зробити це вона планує за допомогою реформування НАК "Нафтогаз України" та скасування державного регулювання ціни на газ.

Тимошенко запевняє, що "можливість такого зниження прорахована фахівцями і підкріплена цифрами", але конкретних механізмів не називає. Тим часом експерти наголошують – наміри Тимошенко матимуть негативний вплив на економіку, який складно спрогнозувати.

Рейтинги

КМІС, січень-лютий 2019 Зеленський 26.9 Порошенко 17.7 Тимошенко 15.8 Бойко 9.8 Ляшко 6.6 Гриценко 6.1 Мураєв 2.9 Смешко 2.4 Садовий 2.3 Шевченко* 2.2 Вілкул 1.6 Кошулинський 1.3 "Социс", КМІС і Разумкова, січень 2019 Зеленський 23.0 Порошенко 16.4 Тимошенко 15.7 Бойко 9.3 Гриценко 8.1 Ляшко 6.7 Шевченко 3.5 Садовий 3.4 Мураєв 2.7 Вілкул 2.4 Смешко 2.2

Зеленський 23.0 Порошенко 16.4 Тимошенко 15.7 Бойко 9.3 Гриценко 8.1 Ляшко 6.7 Шевченко 3.5 Садовий 3.4 Мураєв 2.7 Вілкул 2.4 Смешко 2.2 Дані: ті, хто визначився та має намір голосувати. КМІС – похибка до 3,3%. "Социс", КМІС і Центр Разумкова – похибка +/– 0,9%.

*Олександр Шевченко

Скандали

Справи Тимошенко і Лазаренка

При президенстві Кучми у січні 2001 року Генеральна прокуратура звинуватила Тимошенко в "контрабанді російського газу, ухиленні від сплати податків та посадовому підлозі (тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей)" під час її президентства в корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ). А тогочасний очільник ГПУ Михайло Потебенько вимагав звільнення Тимошенко з посади віце-прем’єра.

Державну ліцензію надали ЄЕСУ в 1996 році за прем’єрства Павла Лазаренка, таким чином він та Тимошенко дефакто стали бізнес-партнерами. Надприбутки корпорації формувались через завищення ціни на газ для українських споживачів, а гроші виводили через дочірні компанії за кордоном.

Під час розслідування на ЄЕСУ наклали майже мільярд доларів штрафу.

У 2003 році частину обвинувачення проти Тимошенко перекваліфікували на "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та в особливо великих розмірах". А в січні 2005 року після перемоги Помаранчевої революції справу закрили.

Контракт із Росією

Для чорного піару проти Тимошенко її опоненти використовують газовий контракт з Росією, який підписали в січні 2009 року. Цей документ називають нібито доказом політичної співпраці лідера "Батьківщини" з Путіним (на момент підписання контракту він був головою російського уряду).

Після перемоги Революції Гідності в "Межигір’ї" знайшли документи, згідно з якими в 2009 році Тимошенко та Янукович узгоджували таємний договір про широку коаліцію, яка передбачала розподіл влади на двох – в тому числі посад президента і прем'єр-міністра.

Каддафі і Бенетт

У лютому 2018 року видання Asharq Al Awsat повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі фінансував президентську кампанію Тимошенко в 2010 році, виділивши €4 млн. У "Батьківщині" заявили, що повідомлення ЗМІ не відповідає дійсності. Тим часом НАБУ почало перевірку.

У березні 2018 року агенство Bloomberg розповсюдило інформацію про те, що американський лобіст, колишній радник Дональда Трампа Барі Бенетт став працювати на Тимошенко. Його послуги кошують $65 000 на місяць. Лідер "Батьківщини" відмовилась коментувати цю тему.

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Хто спонсор

Тимошенко не розкриває інформацію про тих, хто дає гроші на передвиборчу кампанію. За даними журналістів "Схем", лідер "Батьківщини" проводить непублічні зустрічі з олігархом Віктором Пінчуком.

Тимошенко підтвердила, що зустрічалась з бізнесменом "там, де зручно мені і йому" і має намір співпрацювати з ним в рамках "підготовки України до нової політичної ітерації після президентських виборів".

Громадський рух "Чесно" проаналізував фінансовий звіт "Батьківщини" за квітень-червень 2018 року і виявив, що партія перерахувала майже 11,5 млн грн компанії "Старлайт бренд контент", пов’язаній з Пінчуком.

Також Тимошенко в жовтні 2018 року та в січні 2019 року брала участь у ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, що належить Пінчуку. Зазначимо, що лідер "Батьківщини" рідко погоджується на інтерв’ю.

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