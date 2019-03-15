Киевский суд арестовал американского наркобарона

Гражданина США, которого 12 марта задержали за организацию мощного наркокартеля, арестовали на 40 суток.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Суд применил экстрадиционный арест на 40 суток к гражданину США, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 34-летнего главу наркокартеля задержали 12 марта.

Согласно постановлению суда, задержанный будет находиться под стражей в Киевском СИЗО до решения вопроса о его экстрадиции на запрос Израиля.

Напомним: