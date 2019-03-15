Киевский суд арестовал американского наркобарона

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Пятница, 15 марта 2019, 14:27

Гражданина США, которого 12 марта задержали за организацию мощного наркокартеля, арестовали на 40 суток.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Суд применил экстрадиционный арест на 40 суток к гражданину США, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 34-летнего главу наркокартеля задержали 12 марта.

Согласно постановлению суда, задержанный будет находиться под стражей в Киевском СИЗО до решения вопроса о его экстрадиции на запрос Израиля.

Напомним:

  • 12 марта СБУ сообщила, что совместно с полицией Израиля заблокировала деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками и задержала ее главу. В преступную группу входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Украинская правда

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Темы: суд криминал


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