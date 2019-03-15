У посольства РФ в Киеве открыли сквер Бориса Немцова

У посольства России в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова.

Сквер открыл мэр Виталий Кличко, сообщает официальный сайт Киевсовета.

"Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже у российского посольства.

Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Бориса Немцова и в Вильнюсе.

По словам дочери российского оппозиционера идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду Бориса Немцова.

Макет памятной доски разработали российские архитекторы.

Напомним: