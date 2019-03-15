У посольства РФ в Киеве открыли сквер Бориса Немцова
У посольства России в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова.
Сквер открыл мэр Виталий Кличко, сообщает официальный сайт Киевсовета.
"Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже у российского посольства.
Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Бориса Немцова и в Вильнюсе.
По словам дочери российского оппозиционера идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду Бориса Немцова.
Макет памятной доски разработали российские архитекторы.
Напомним:
- Борис Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку боевикам "ДНР" и "ЛНР".
- Его убили 27 февраля 2015 в центре Москвы выстрелами в спину.
- В июле 2017 Московский окружной военный суд приговорил подозреваемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч российских рублей.
- К длительным срокам лишения свободы были осуждены другие фигуранты дела. Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Темирлану Ескерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима. Хамзата Бахаев приговорили к 11 годам колонии.
- Никто из осужденных не признал свою вину.